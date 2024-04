G7 - Pompei | C’è bisogno di politiche industriali che siano quanto più possibile concordi e coese

"Dobbiamo fare di più per difendere il nostro Paese, quindi spenderemo 75 miliardi di sterline nei prossimi sei anni, fino ad arrivare al 2,5% del Pil". Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak in Polonia. Continua a leggere>>

Il ministro Pichetto Fratin inserisce ufficialmente l'atomo nel mix energetico 2030 -2050. Già predisposto un team per ridisegnare le norme . "Stop al carbone, ma le rinnovabili non bastano Segui su affaritaliani.it Continua a leggere>>

Extreme Labs: un hub per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore delle reti - Presentato Extreme AI Expert: un modo futuristico per progettare, ottimizzare e distribuire le reti Extreme Networks ha annunciato Extreme Labs, un ecosistema dinamico in cui creatività, collaborazion ...

Wasted Wetlands - una nuova serie sulle zone umide del Mediterraneo - Lagune, saline, paludi, delta dei fiumi, stagni... Le zone umide sono sempre più considerate centrali nel contrasto alla crisi climatica e nella conservazione della biodiversità. Una nuova serie anali ...

Festa scudetto per l’Inter, sette ore per arrivare al Duomo con 350mila tifosi: nessuno scontro ma quaranta colpiti da malore - Sono stati oltre 350mila, stando ai numeri forniti dalla questura, i tifosi che si sono riversati lungo le strade di Milano per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter. La festa è in ...

