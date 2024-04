G7 Energia - accordo storico | uscita dal carbone entro il 2035

Per la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti a livello nazionale e internazionale accordo di collaborazione tra Cnr ed Enea per la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti a livello nazionale e internazionale: a siglarlo i ... Continua a leggere>>

G7 Clima, Pichetto: c'è accordo tecnico su uscita carbone entro 2035 - Torino, 29 apr. (askanews) – Sull'uscita dal carbone entro il 2035 il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo la prima giornata di lavori del G7 Clima, Ener ...

UFFICIALE – Daulton Hommes torna in LBA, accordo con Trento - TRENTO – La Dolomiti energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con opzione per il 2024-25 con l'ala ...

G7 energia, c'è l'accordo sull'uscita dal carbone entro il 2035 - Per l'Italia non muta in modo radicale l'organizzazione: nel 2023 l'energia prodotta con il carbone ha generato 2434 Gwh sui 25.698 della richiesta nazionale ...

