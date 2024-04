Franco Di Mare - la nota della Rai | L’ad Sergio e il dg Rossi non sapevano della malattia Pronti a ricostruire la vicenda

(Di lunedì 29 aprile 2024) I verticiRai non erano a conoscenzadiDi. Lo fa sapere viale Mazzini in unadiffusa alcune ore dopo che il giornalista ha raccontato la sua. “Rai Robertoe il dg Giampaolosono venuti a conoscenza solo ieri seradrammaticadiDi, al quale esprimono tutta la propria vicinanza umana e assicurano la loro disponibilità a fare tutto il possibile per consentire al giornalista diquanto da lui richiesto”, si legge nel comunicato ...

I vertici Rai rispondono a Franco Di Mare ed esprimono "tutta la propria vicinanza umana". Lo storico giornalista del servizio pubblico ed ex direttore di Rai3, domenica 28 aprile ha rivelato al pubblico di non aver ricevuto il trattamento che si aspettava dalla Rai dopo aver fatto presente di aver ... Continua a leggere>>

franco Di mare e l'inaccettabile indifferenza (della Rai) di fronte alla sua malattia - Lo storico giornalista Rai racconta del suo mesotelioma senza nascondere il dolore per un mondo in cui una persona ammalata non conta come quando è in salute ...

Mesotelioma, pneumologi: 'Di mare dà coraggio ai pazienti. Puntare su prevenzione e immunoterapia" - "Essendo un tumore legato all'esposizione all'amianto, soprattutto, sappiamo da dove partire e questo ci dovrebbe permettere di fare un lavoro di prevenzione negli ambienti di lavoro" sottolinea il pr ...

Simone Cristicchi e Amara: a Genova uno spettacolo dedicato a Battiato - Il Palco sul mare festival, in programma quest'estate al Porto Antico, presenta la sua prima data del cartellone ...

