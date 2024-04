Tumori, l'allarme degli oncologi: «In Italia l'amianto è ovunque. Per i casi di mesotelioma siamo alla punta dell'iceberg» - «In Italia l'amianto è presente ancora ovunque e anche in modo insospettabile, senza che nessuno intervenga». Lo denuncia Antonio Giordano, oncologo italiano in forze ...

franco Di Mare, l’amianto “a Sarajevo”, la figlia Stella adottata in orfanotrofio e la compagna Giulia Berdini - franco Di Mare ha annunciato la sua malattia, un mesotelioma in fase avanzata, attaccando "le precedenti gestioni" della Rai che l'hanno lasciato solo senza fornire lo "stato di servizio" ...

franco Di Mare e il tumore, cosa è successo con la Rai: la certificazione per chiedere i danni e la pratica ferma all'Inail - C'è di mezzo il cosiddetto «stato di servizio», ossia una certificazione che attraverso un'analisi delle missioni di guerra effettuate possa permettergli ...

