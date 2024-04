Fotovoltaico e flotta green | Fs spinge sulla transizione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) L'impegno verso la sostenibilità è tra i principi fondamentali del Gruppo FS: generare benefici non solo per i territori, ma anche per le persone si traduce in azioni concrete per rendere sempre piùil settore della mobilità. Un insieme di pratiche che ha portato il Gruppo guidato da Luigi Ferraris a fissare al 2040 l'obiettivo della neutralità carbonica, dieci anni prima di quanto richiesto dall'Unione Europea. Il Gruppo FS è pronto a usare il biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), concluse con successo le prime prove fatte nei mesi scorsi. HVO è un biodiesel avanzato che si ottiene da materie prime rinnovabili e sarà impiegato sui treni che circolano su linee non elettrificate e sugli autobus. Il biocarburante HVO abbatte le emissioni di CO2 equivalente di circa l'80% tenendo conto di tutto il ciclo di vita del combustibile, grazie anche alle basse ...