(Di lunedì 29 aprile 2024)(4-2-3-1): Christensen 6; Kayode 6, Martinez Quarta 7 (25’ st Comuzzo 6), Ranieri 6.5, Parisi 6; Arthur 6.5 (35’ st Maxime Lopez sv), Duncan 6; Ikoné 5.5 (1’ st Nico Gonzalez 7), Barak 6.5, Sottil 7 (38’ st Castrovilli sv); Kouamé 6 (25’ st Belotti 6). Allenatore: Italiano 7.(4-4-2): Consigli 5; Tressoldi 4.5 (19’ st Toljan 5), Kumbulla 5, Ferrari 5, Viti 5.5 (1’ st Mulattieri 5); Volpato 5.5 (1’ st Bajrami 5), Boloca 5.5 (27’ st Ceide sv), Obiang 5 (19’ st Henrique 5.5), Doig 5.5; Thorstvedt 6, Pinamonti 5. Allenatore: Ballardini 5. Arbitro: Marcenaro di Genova 6. Reti: 17’ pt Sottil; 9’ st Martinez Quarta, 11’ st Thorstvedt, 12’ st Nico Gonzalez, 17’ st Barak, 19’ st Nico Gonzalez. Note: Ammoniti: Martinez Quarta, Comuzzo, Tressoldi, Thorstvedt. Angoli: 9-3 per ...

TUTTOSPORT, Dominio viola. Reazione Sassuolo Nulla - Miglior modo la fiorentina non poteva trovare per reagire alla delusione e alle critiche per la mancata finale di Coppa Italia dopo il ko con l’Atalanta, scrive oggi Tuttosport. Una vittoria ...

fiorentina travolgente: Sassuolo annichilito - La fiorentina batte il Sassuolo con un netto 5-1. Sottil, Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Barak tra i marcatori. Italiano guida la squadra alla vittoria.

LA NAZIONE, fiorentina 2, prolifica. Apnea e poi si scatena - Di fronte a un piccolo Sassuolo, la fiorentina si scopre improvvisamente prolifica, vince, e a quattro giornate dalla fine del campionato (e la gara da recuperare con l’Atalanta) va a posizionarsi di ...

