Fiorentina-Sassuolo - le parole dei protagonisti viola | Sottil e Parisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 28 aprile 2024 - Ha funzionato tutto alla perfezione per la, capace di battere 5-1 il, di preservare tanti giocatori per la sfida al Club Bruges di giovedì prossimo e di aggangiare l'ottavo posto a quota 50 punti, che attualmente vale la parteciazione dell'anno prossimo alla Conference League. Oltre a Vincenzo Italiano, nel dopo partita hanno parlato anche Riccardoe Fabianoè stato autore del gol che ha stappato la gara e di due assist per i compagni. Il suo bottino stagionale sale così a 4 gol e 5 assist totali. "Non era facile fare una partita così dopo l'eliminazione con l'Atalanta: ci siamo ripresi e abbiamo reagito. Ci sono altre due competizioni e quindi ci siamo detti che dobbiamo continuare a divertirci". Miglior prestazione della stagione? ...