Finalmente gli smartphone Android possono scaricare più app insieme

(Di lunedì 29 aprile 2024) Niente più lista di attesa per l’installazione delle app su. Anche il Play Store consente il download contemporaneo, seppure con alcuni limiti....

WhatsApp si aggiorna per Android e iOS: diverse novità da scoprire ed un nuovo strumento comodissimo a lungo atteso! Sono tanti gli aggiornamenti proposti di volta in volta da WhatsApp , la nota piattaforma di messaggistica istantanea tanto diffusa ed amata, che grazie al lavoro del team di ...

Motorola Edge 40 sta finalmente iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 14: ecco le novità in arrivo gradualmente. L'articolo Partito finalmente il rollout di Android 14 per Motorola Edge 40 proviene da Tutto Android .

Ufficialmente in rollout per Motorola Edge 40 l'aggiornamento alla nuova versione del robottino verde Android 14 Un anno dopo il suo debutto con Android 13, Motorola Edge 40 riceve finalmente l'atteso aggiornamento ad Android 14. La notizia, accolta con entusiasmo dai possessori del ...

android 15 Beta 1.2: stabilità e prestazioni migliorate per i Pixel - android 15 Beta 1.2 è disponibile per i dispositivi Pixel con miglioramenti alla stabilità, alle prestazioni e correzioni di bug.

android 15 più sicuro: le app dannose verranno messe in quarantena - Google Play Protect è un valido strumento per proteggere il nostro smartphone android da app dannose, nonostante rappresenti una soluzione valida non sempre risulta efficace al 100%. Con android 15 la ...

Motorola Edge 40: android 14 è finalmente arrivato! - Ufficialmente in rollout per Motorola Edge 40 l'aggiornamento alla nuova versione del robottino verde android 14.

