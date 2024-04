Festival dei bambini al Castello | parte il bando pubblico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un grandee tutto intorno i quartieri di una città che diventa la più bella e amata dai suoi piccoli abitanti. Dal 24 al 27 maggio Milano vivrà la seconda edizione deldelle Bambine e dei, un programma di iniziative culturali e ricreative per l’infanzia, dai 3 ai 12 anni, che mira a coinvolgere tutti i quartieri della città. Per la realizzazione del palinsesto il Comune ha pubblicato un, che rimarrà aperto fino a venerdì 10 maggio, per consentire la presentazione del maggiore numero di proposte. Il tema di quest’anno è "Una città, tanti nomi" ispirato al "Diritto di ogni bambino ad avere un nome", scelto per celebrare la settimana che inizierà il 27 maggio, giorno della ratifica dell’Italia delle Convezione Onu sui diritti delle bambine e dei. L’intento di ...