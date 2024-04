Falsi appalti per 18 milioni di euro e lavoro nero al mercato ortofrutticolo di Padova | maxi operazione della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Treviso ha portato alla luce un sistema diilleciti e sfruttamento di manodopera alAgroalimentare di(M.A.A.P.). Le Fiamme Gialle hanno denunciato 30 imprenditori e segnalato due società per un giro d’affari di oltre 18di. L’ha permesso di scoprire l’utilizzo di “contratti d’appalto di servizi” per mascherare l’impiego irregolare di lavoratori nel carico e scarico di prodotti ortofrutticoli. 30 imprenditori sono stati denunciati alla ProcuraRepubblica per somministrazione fraudolenta di manodopera, due dei quali anche per emissione e utilizzo di fatture false. Le indagini hanno inoltre portato alla segnalazione di due ...