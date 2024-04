EX CALCIATRICE Morace M5S | Io - candidata e sposata con  una donna nella Ue difenderò i diritti

Al Festival della prevenzione della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) a Milano la dottoressa Antonella Viola torna a far discutere per le sue dichiarazioni caustiche rispetto al vino . Durante un dibattito su infiammazione silente cronica e tumori, l’immunologa ha dichiarato che il vino ... Continua a leggere>>

Il piano casa di Del Re: "Cinquemila alloggi . Il modello è Vienna". Mano tesa a '11 Agosto' - La leader di Fd lancia il suo progetto contro l'emergenza abitativa "Costituire società benefit per intercettare fondi pubblici e privati". E Montanari risponde all'appello della candidata: "No grazie ...

Il pantano della caccia al fascista di turno. Non sarà il moralismo a battere i Vannacci - Ecco: bisogna sottrarsi a questo pantano. Ad esempio, quando un candidato alle prossime elezioni europee propone di istituire nelle scuole il separatismo dei disabili, bisogna resistere all'immediato ...

I leader candidati (per finta) alle Europee Non piacciono agli italiani: il 61% disapprova. E per gli intervistati la scelta non sposterà voti - I leader politici che si candidano alle Europee sapendo di rinunciare al seggio non piacciono agli italiani. E non sono ritenuti nemmeno in grado di spostare voti. A dirlo è un sondaggio realizzato pe ...

