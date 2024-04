Ex assessore pontino investito da un ciclista mentre fa jogging | ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Un brutto quanto singola incidente quello che ha coinvolto, ieri mattina, Enrico Bernardini, ex consigliere edel Comune di Cori,praticavanel territorio di Rocca Massima. Bernardini, noto appassionato di sport all’aria aperta, è statoda unrientrava verso Cori lungo la strada provinciale. Dettagli dell’Incidente L’incidente è avvenuto in una giornata soleggiata ideale per le attività all’esterno. Bernardini, dopo una breve sosta e una chiacchierata con alcuni residenti, aveva ripreso la sua corsa quando è stato colpito dal, anch’esso impegnato in una gita domenicale. L’impatto ha causato la caduta violenta di Bernardini sull’asfalto, provocandogli un forte trauma alla ...