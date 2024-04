Europei di Judo - il bottino provvisorio dell’Italia a Zagabria | è poker di gioia

Calato il sipario sull’edizione 2024 degli Europei di Judo . Sui tatami della Zagreb Arena la Georgia è stata la nazione a concludere in testa al med agli ere con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi, mentre l’ Italia ha chiuso con 1 argento e 3 bronzi, oltre a 2 quinti posti e a 2 settimi. Un rassegna ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11: Si spegne qui il sogno dell' Italia di salire sul podio nella gara a squadre. Olek supera Stangherlin al golden score e la Germania batte l' Italia 4-1 e sale sul podio assieme alla Serbia. Azzurri quinti al termine di un buon torneo 16.10: Soluzione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37: A breve la sfida tra Italia e Germania! In palio il terzo gradino del podio 15.36: La Serbia è di bronzo! Dosen batte per ippon Kumric e la squadra serba batte 4-2 la formazione di casa! 15.35: Waza ari Dosen 15.33: Zabic regala alla Serbia il terzo

