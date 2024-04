Ettore Rosato - appello a Forza Italia e Pd | Noi i veri europeist - lasciate Salvini e Conte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Onorevole, vicesegretario di Azione, alle Europee di giugno siete in corsa al centro con almeno due concorrenti, FI e la lista Stati Uniti di Europa: non sarà troppo affollamento visto lo sbarramento al 4%? "Saranno gli elettori a scegliere. Nella nostra possono esser certi di trovare una proposta politica di chiaro stampoa, sostenuta da Carlo Calenda e Elena Bonetti e rappresentata in Europa da parlamentari che andranno tutti nello stesso gruppo di Renew Europe. Altri invece fanno altre scelte". Il generale Roberto Vannacci, 55 anni, correrà per la Lega. A destra, vicesegretario di Azione (55) Si riferisce alla libera uscita verso il gruppo di predilezione promessa agli eletti da Emma Bonino? "Sì, esatto. Aggiungo però che, votando per noi, si vota anche ...