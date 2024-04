Ethan Hawke e i rischi nel dirigere la figlia Maya in Wildcat | Nessuno vuole vedere l' arte di famiglia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 aprile 2024) L'attore e regista ha parlato dell'esperienza di lavoro con lae di come possa apparire all'esterno Mentre le polemiche sui nepo-bambini continuano,è consapevole della sfida che ha rappresentatolanel film, ma vorrebbe anche che il pubblico desse una possibilità al biopic su Flannery O'Connor. In un recente episodio di "Who's Talking to Chris Wallace?" della CNN,ha esplorato i diversi aspetti della sua carriera che lo hanno portato a questo preciso momento e discusso del perché spera chesia più di un semplice "filmino di". "La sfida più grande è stata quella di far uscire il film, di distribuirlo al pubblico, perché sapevo ...