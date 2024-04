Energia - Pulsee Luce e Gas entra nel fotovoltaico domestico con Green+

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - L'die Gas è sempre più sostenibile. Attraverso, realtà costituita da professionisti esperti in generazione ed efficientamento energetico e co-partecipata da Axpo Italia, il brand è pronto ad offrire a tutti i suoi clienti nuove soluzioni per l'efficientamento energetico e l'autoproduzione didanasce per sviluppare soluzioni sostenibili legate all'efficientamento energetico, forte di una proposta che prevede la realizzazione e consegna di progetti su misura delle esigenze, anche molto specifiche, di ogni consumatore. Grazie a questo nuovo servizio, i consumatori diventano prosumer potendo contare su due possibili soluzioni: con Carica Green, all'installazione di un impianto ...