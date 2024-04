Energia - Marcegaglia | Serve più coesione in Europ - ogni paese va per conto proprio

energia, marcegaglia: "Serve più coesione in Europa, ogni paese va per conto proprio" - 'Bisogna lavorare insieme, avere un mercato unico integrato dell'energia e anche un prezzo unico delle energie, invece in Europa ci sono costi di energia completamente diversi'. A dirlo, Emma Marcegag ...

Il nucleare e l'ambiente. A margine del G7 si prepara la svolta - Incontri preparatori con gli industriali del settore. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin: "non si può riempire il paese di pannelli fotovoltaici e pale eoliche ovunque" ...

G7 Ambiente, energia e Clima. marcegaglia: Obiettivi ambiziosi, su sfide green serve essere partner - La marcegaglia, aprendo a Torino la "G7 Industry Stakeholder ... entro il 2030 la capacità mondiale di energia rinnovabile deve triplicare e l'efficienza energetica deve raddoppiare. Abbiamo bisogno ...

