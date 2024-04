Endometriosi - alcuni farmaci saranno rimborsabili | ecco quali Affidarsi però sempre al ginecologo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Finalmente,contro l’diventerannoper chi soffre di questa patologia. Il principio attivo Dienogest la terapia di prima linea sono state inserite nella fascia A del Sistema sanitario nazionale equindi. Lo comunica l’Associazione progetto(Ape), che da oltre 18 anni è impegnata nella difesa delle donne affette da questo disturbo. L’, spiega l’associazione, “è una patologia spesso sottovalutata e dai sintomi subdoli, come dolore pelvico, durante le mestruazioni e i rapporti sessuali, infertilità e affaticamento cronico. La diagnosi può essere difficile e richiede tempo – il ritardo diagnostico va dai 5 agli 8 anni – con un impatto significativo sulla ...

Una Scoperta importante quella effettuata dai ricercatori dell'Enea, nell'ambito dell'iniziativa Med-Matrix-3, per chi soffre di insulino-resistenza . La medicina, come sappiamo, studia e cerca nuove formulazioni per trattare i più svariati problemi di salute. Nell'ambito di una recente ricerca, ...

Va dal dentista, perde i sensi e muore poco dopo: cosa è successo - Non una reazione allergica a un farmaco, ma un sovradosaggio di anestetici. Sarebbe questa la causa della morte di Luigi Floretta, 45enne tecnico Rai di Bolzano deceduto a Brescia il 30 giugno 2023 ...

Alcuni farmaci per l'endometriosi saranno rimborsabili - NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Una grande notizia per le donne che soffrono di endometriosi: alcune specialità farmaceutiche contenenti il principio attivo Dienogest per la terapia di ...

