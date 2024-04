Emily in Paris - Lily Collins a Roma per le riprese della serie Netflix

(Di lunedì 29 aprile 2024) La star ha trascorso qualche giorno nella capitale italiana per girare alcune sequenze dello show tv.è conosciuta per il suo look sfoggiato tra le vie di Parigi nellatvinma nei giorni scorsi l'attrice ha 'tradito' la Ville Lumière per la Città Eterna. Sul proprio account social,ha pubblicato unadi foto che la ritraggono proprio fuori dal Colosseo. Come didascalia associata alle foto,ha scritto:"Pensando all'Imperono". La scorsa settimana la protagonistaaveva anticipato il suo arrivo nella capitale nostrana con la scritta:"Ultimo giorno di ...

