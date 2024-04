Emiliano - ad Antimafia ho chiesto solo slittamento

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Leggo alcuni lanci di agenzie stampa nei quali si riferisce di una mia presunta indisponibilità all'audizione presso la commissiona parlamentare. La circostanza è falsa e rappresentata malevolmente. A tal fine avevo inviato, fortunatamente, una lettera alla presidente della commissionealla quale chiedevo di tenere distinta la mia audizione con il dibattito in Consiglio regionale sulla sfiducia per evitare la strumentalizzazione dell'atto istruttorio parlamentare con l'attività del consiglio regionale, per evitare manovre mediatiche che vedo puntualmente si stanno verificando". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele. Nella lettera inviata alla presidente della commissione,precisa di avere appreso "dalla segreteria della commissione da Lei presieduta della volontà ...

