Elon Musk a sorpresa in Cina E Tesla ottiene l’autorizzazione per la sicurezza dei dati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 aprile 2024), il gigante automobilistico statunitense, ha recentemente superato importanti ostacoli normativi in, aprendo la strada al lancio del suo software di guida autonoma nel secondo mercato automobilistico più grande del mondo. Questo sviluppo favorevole è stato reso possibile dalla visita adel Ceonella capitale cinese, dove ha avuto incontri chiave per discutere del futuro della tecnologia di guida autonoma della società.a Pechino per chiudere un accordo storico Durante il suo soggiorno a Pechino,ha trattato la questione del lancio del software Full Self-Driving (Fsd) e del trasferimento deidi guida all’estero, come riporta Reuters.ha già raggiunto un accordo con Baidu, gigante ...