Elezioni Casapesenna - inaugurato il comitato Rinnoviamo Casapesenna con Cirillo sindaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNel tardo pomeriggio di ieri, presso via Roma si è tenuta l’inaugurazione delElettorale della Lista Civica, del candidatoAlessandro, ed è stata l’occasione per presentare ai cittadini altri tre candidati alla carica di consigliere, in rappresentanza anche del suddetto rione. Tra emozioni e voglia di rinnovamento, l’apertura di ieri ha registrato una notevole partecipazione da parte della cittadinanza. Nella serie di interventi che si sono susseguiti durante l’inaugurazione, il candidato alla carica diafferma: “Molte persone mi chiedono quali siano le mie intenzioni, quelle di governare o comandare, e a loro ho risposto sempre governare”. “Ed è quello che ...