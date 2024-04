Elezioni a Paderno - il vicesindaco verso il centrodestra | dimissioni per Di Maio?

(Di lunedì 29 aprile 2024) IldiDugnano sarebbe pronto a lasciare il centrosinistra per tornare nel. Sarebbe questo l’ultimo colpo di scena di questa campagna elettorale. Ora, rimane in sospeso una domanda: Giovanni Dipresenteràal sindaco uscente Ezio Casati?, iltorna nelL’indiscrezione che circola è confermata da più parti ...

