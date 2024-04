Edoardo Prati - chi è il giovane nuovo Barbero? Ecco i video più famosi e l’intervista a Che Tempo che fa

Bologna , 4 febbraio 2024 – Nuova occupazione al l’ex caserma San Felice in via Prati di Caprara 12. Almeno una cinquantina di persone ha invaso l’edificio da cui alcuni occupanti erano stati sgomberati neppure due mesi fa. Massimiliano Donati L’azione è stata rivendicata dai membri del ... Continua a leggere>>

Novità per appassionati escursionisti, camminatori e alpinisti: entro l’estate sarà attivo il nuovo “Portale Cai dell’escursionista” che permetterà di individuare facilmente lungo sentieri, cammini e vie alpinistiche, rifugi e strutture ricettive in quota dove pernottare. ... Continua a leggere>>

OpenAI si accorda con il Financial Times: potrà usarne i contenuti per migliorare ChatGPT - OpenAI, creatore del chatbot ChatGPT, ha siglato un altro accordo di licenza per le notizie in Europa, aggiungendo il Financial Times a un elenco crescente di editori che sta pagando per l'accesso ai ...

Continua a leggere>>

Finalmente la GeForce RTX 4070 SUPER va in offerta per la Amazon Gaming Week: eccola a 626€ - Diciamo finalmente perché finora erano andate in sconto le schede video precedenti, non SUPER. Questo è un gran bel prezzo per una scheda video che già in partenza è pensata per garantire il miglior r ...

Continua a leggere>>

Furto a prati, colpo da 200 mila euro: svaligiate case di un avvocato e una notaia - Una banda di ladri ha messo a segno un furto da 200mila euro in un appartamento a Roma, sul lungotevere delle Navi in pieno centro.

Continua a leggere>>