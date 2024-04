Ecco perché non bisogna considerare il selenio come antitumorale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) Torniamo a parlare di condivisioni Facebook riguardanti terapie anticancro alternative a quelle “ufficiali”, che non funzionerebbero, anzi mieterebbero morti. Mentre i poteri forti ci nasconderebbero le proprietà curative del. Ovviamente si tratta di tesi totalmente campate per aria. Vediamo. Per chi ha fretta: Una clip mostra Peter Glidden mentre sostiene le presunte proprietà anticancro del. Nelle condivisioni del filmato possono trovarsi anche velate accuse a famiglie di banchieri ebrei o massonici, le quali vorrebbero nasconderci queste cure alternative. Nelle condivisioni si allude anche a una presunta nocività delle cure “ufficiali”. In realtà è dimostrato che la ricerca ha aumentato l’aspettativa di vita dei pazienti oncologici rispetto a prima. In realtà non esistono ampi studi che ...