Eccellenza | il Camaiore resta terzo Un pari che sa di occasione persa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) fucecchio 11 FUCECCHIO: Rocchi, Bindi, Zaccagnini, Lecceti, Malanchi, Iaia, Tassi, Cenci, Mhilli, Mariani, Agostini. (A disp.: Del Bino, Arapi, Badalassi, Re, Lotti, Rigirozzo, Nannetti, Pieri, Andreotti). All. Lorenzo Dell’Agnello.: Barsottini; D’Alessandro, Zambarda, Arnaldi; Borgia, Verona (Velani), Amico, Da Pozzo, Crecchi; M. Ricci (Adami); Imbrenda. (A disp.: Azioni, Pezzini, Nazzaro, Anzilotti, Biagini, Kthella, Maini). All. Pietro Cristiani. Arbitro: Rudy Ogliormino di Piombino (assistenti Danilo Barretta di Pistoia e Gabriele Notari di Siena). Reti: 55’ autorete (C), 80’ Badalassi (F). FUCECCHIO – Sa tanto diquesta per ilche avrebbe potuto con una vittoria (che stava maturando) tornare a prendersi il secondo posto, solitario, della ...