E’ sempre Cartabianca - le anticipazioni del 30 aprile | l’emergenza sanitaria tra i temi di puntata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) E’, ledelladi martedì 30Domani, martedì 30, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee, proprio come la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e i leader di quasi tutti i principali partiti: la sfida al voto europeo è ufficialmente cominciata. Grande dibattito suscitano anche la candidatura del Generale Vannacci e le sue parole che fannodiscutere. Intanto proseguedella sanità tra lunghe liste d’attesa, carenza di personale e strutture non adeguate in un ...