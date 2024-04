E’ morto Angelo Cavagna, il padre degli obiettori di coscienza al servizio militare - Pacifista, nonviolento, giornalista e prete operaio, dehoniano, padre Angelo Cavagna è stato a lungo il redattore di "Settimana", il giornale delle edizioni Dehoniane che andava a tutti i preti ...

Continua a leggere>>

Giornalismo: morto Carlo Di Cicco, già vicedirettore de L’Osservatore Romano - È scomparso all'età di 79 anni Carlo Di Cicco, giornalista e scrittore. Tra i suoi libri, "Ratzinger. Benedetto XVI e le conseguenze dell'amore".

Continua a leggere>>

Schlein rilancia la sfida a Conte: “Rispetti la nostra comunità, non ho bisogno di consigli. Il campo largo non è morto” - La segretaria del Pd intervistata alla Stampa Estera mostra la nuova tessera con il volto di Enrico Berlinguer e lancia la campagna per le Europee. Il leader ...

Continua a leggere>>