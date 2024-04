(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Sinoper il“Tower Stories con, per la regia di Peter Greenaway. E ora c’è la possibilità per un ampio numero di persone di entrare nel. Le case di produzione Facing East e The Family, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di, ilFestival ed il Comune di, organizzano un evento pubblico, primo esperimento dì metacinema in Italia, che sarà ripreso come vera e propriadelTower Stories, che da qualche settimana si sta girando in centro storico con un cast stellare. L’evento è basato sulla rievocazione dell’installazione ideata ...

"Lucca è un dono ". Poche parole, anticipate da un lungo momento di riflessione, sempre con il sorriso sulle labbra. Questo il primo pensiero del due volte premio Oscar, Dustin Hoffman sulla città di Lucca, dove si trova per girare un film di Peter Greenaway. "Vedere Lucca è un dono , come è un ... Continua a leggere>>

dustin hoffman cerca ancora comparse: Lucca, la scena clou del film - Lucca, 29 aprile 2024 – Si cercano ancora comparse per il film “Tower Stories con dustin hoffman, per la regia di Peter Greenaway. E ora c’è la possibilità per un ampio numero di persone di entrare ...

Continua a leggere>>

dustin hoffman di nuovo a cena all'Oste di Lucca, ma in via Cenami - Non c'è due senza tre e la quarta vien da sé. E' un proverbio lucchese che potrebbe andar bene anche per l'Oste di Lucca e la sua accoglienza entusiasta per un commensale che non capita tutti i giorni ...

Continua a leggere>>

Film con dustin hoffman ed Helen Hunt, verso gli ultimi giorni di lavorazione: oggi e domani il set si sposta in Corte del Gallo - Si va verso gli ultimi giorni di lavoro in centro storico per le riprese del film internazionale di Peter Greenaway con i premi Oscar dustin hoffman ed Helen Hunt, affiancati da attori del calibro di ...

Continua a leggere>>