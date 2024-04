Dumfries nei guai! Striscione con Theo Hernandez al guinzaglio | aperta un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2024) Grande festa ieri a Milano per il 20° Scudetto dell’Inter. Non sono mancate però le polemiche e dei gesti clamorosi, finiti nella bufera. Denzelè infatti nei. Il calciatore nerazzurro ha sfoggiato unoshock che mostrava un fotomontaggio: il volto disul corpo di cane al, tenuto proprio da. Un’immagine che fa riferimento agli scontri dei due calciatori sulla fascia e, soprattutto, alla rissa avvenuta in campo nell’ultimo derby di Milano. Non è chiaro sesi sia reso conto della gravità dello, ricevuto dai tifosi nerazzurri, ma comunque la FIGC ha deciso di aprire. Avviata un’indagine dalla FIGC La procura federale ha iniziato ad ...