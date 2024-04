Dumfries fa mea culpa | Striscione? Errore di giudizio e poco intelligente

(Di lunedì 29 aprile 2024) Denzel, terzino dell'Inter, si è scusato attraverso i propri social per lonei confronti di Theo Hernandez

dumfries, interviene Casini: "Scarso buon gusto. Non si rende conto che..." - La Procura della Figc ha aperto un fascicolo relativo al comportamento di Denzel dumfries. Il giocatore dell'Inter, durante i festeggiamenti per lo scudetto, ha esposto uno striscione in cui ...

Continua a leggere>>