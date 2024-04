Su iniziativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni , i Capi di Stato e di Governo del G7 hanno adottato una Dichiarazione congiunta per combattere assieme la produzione, la distribuzione e la vendita di droga. I leader G7 si sono impegnati a guidare gli sforzi in ambito internazionale per ... Continua a leggere>>

droga: nota congiunta leader G7, impegno per stroncare traffico - Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - 'Su iniziativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i capi di Stato e di Governo del G7 hanno adottato ...

G7: impegno a guidare sforzi per stroncare il traffico di droghe - I Leader G7 si sono impegnati a guidare gli sforzi in ambito internazionale per stroncare il traffico di droghe (in particolare quelle sintetiche dagli effetti particolarmente devastanti come il ...

droga, BELLUCCI: ORGOGLIO PER DICHIARAZIONE G7 CONTRO TRAFFICO - Roma, 29 apr - “E' un grande risultato per l’Italia e per il Governo Meloni la dichiarazione di impegno congiunto, firmata oggi da tutti i leader del G7, per condurre maggiori sforzi in ambito interna ...

