Dove vivono i bergamaschi più ricchi? Il primato di Gorle e le differenze in città | la mappa Comune per Comune

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dai 31.942 euro diai 15.295 euro di Cassiglio: la geografia bergamasca dei redditi disegnata dalle dichiarazioni fiscali presentate nel 2023 e riferite all’anno d’imposta 2022 mette in mostra una forbice molto ampia tra il dato medio più alto in provincia e quello più basso. I dati raccolti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze evidenziano una nuova crescita nella ricchezza complessiva deiche lo scorso anno hanno dichiarato redditi imponibili per oltre 19,5 miliardi di euro, oltre un miliardo in più rispetto al 2022: il reddito medio provinciale, calcolato su poco meno di 823mila contribuenti, si attesta a 23.788 euro, in aumento rispetto ai 22.812 del 2021 e leggermente superiore alla media italiana, pari a 23.650 euro. A guidare la classifica bergamasca, come detto, èche già nell’ultima rilevazione si ...