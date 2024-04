Dopo il caos - Vannacci fa tappa a Napoli per presentare il suo libro Appuntamento il 2 Maggio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giornalista Luigi Mercogliano, presidente del Comitato Il Mondo al Contrario per la Campania, annuncia la presenza adel Generale Robertoche interverrà il 2presso il teatro di “Arte Vesuvio“ sul lungomare di, alle ore 17:00, per la presentazione dell’omonimoda mesi in testa alle classifiche dei più venduti in Italia. L’incontro sarà moderato dal giornalista Sergio Angrisano.l’intervento introduttivo del Presidente del Comitato regionale Luigi Mercogliano, si confronteranno sul tema il dott Giovanni Papa, già consigliere comunale die Segretario del Centro di Iniziativa meridionale e l’avvocato Massimo Scalfati, scrittore e Presidente dell’Istituto italiano per le Scienze ...