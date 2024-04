Don Luigi Merola - il prefetto di Napoli rafforza la vigilanza dopo gli ultimi raid

Esino Lario (Lecco), 21 aprile 2024 – Con il passare delle ore il quadro investigativo sull’omicidio di Esino Lario diventa sempre più chiaro. Il 53enne Pierluigi Beghetto , assessore comunale nel piccolo centro in provincia di Lecco, è stato ucciso in strada dal vicino di casa , il 62enne Luciano ... Continua a leggere>>

Si chiamava Pierluigi Beghetto, assessore comunale di 53 anni, e stamane è stato accoltellato a morte a Esino Lario, paesino in provincia di Lecco. L'Omicidio è avvenuto intorno alle 9,30 in via Verdi, vicino al centro del paese. Il movente? Una lite con il vicino. I carabinieri avrebbero fermato ...

