Disco-Bo 2024 - torna la mostra dedicata al mercato musicale | dove e quando

(Di lunedì 29 aprile 2024) Bologna, 29 aprile- Appuntamento da segnare in agenda per gli appassionati di musica, nella piazza coperta che porta il nome di uno dei più grandi della canzone italiana. Ladelvi aspetta a piazza Lucio Dalla, con un doppio appuntamento in programma nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 19.-BoNello scenario di piazza Lucio Dalla, in occasione della nona edizione,-Bo, ladeldi Bologna, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della musica di qualità e della tradizione, in un'epoca dominata dagli smartphone e da una maggiore velocità di riproduzione. Un viaggio nel tempo tra diverse epoche ...