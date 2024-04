Dio La scienza Le prove

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - Sono pronti a un dibattito pubblico e registrato per supportare le loro teorie. Dibattito che per il 99% dei casi non avviene perchè chi li contesta non regge il confronto. Michel-Yves Bollorè e Olivier Bonassies con il loro (edizioni Sonda) offrono le conoscenze più aggiornate per scuotere il lettore e ragionare riguardo alla domanda che si dovrebbe porre almeno una volta nella propria vita: esiste un Dio creatore? L'AGI ha incontrato i due autori del volume, il più controverso e il più venduto in Francia, e che arrivato in Italia ha venduto nella prima settimana, 3.000 copie. Non solo: è stabilmente in "top 10 non fiction" da 7 settimane. Tre anni di lavoro, un'indagine sullescientifiche dell'esistenza di Dio la cui lettura non lascia nessuno indifferente, nè scienziati nè religiosi. Tre anni e mezzo di lavoro in collaborazione con una equipe di una ...