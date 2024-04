Di Stefano | Milan? Tempo di bilanci Delicata la scelta del nuovo tecnico

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del Milan e le mosse di mercato in vista dell'estate, soprattutto per l'attaccante Continua a leggere>>

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del Milan e della delusione per le prestazioni non convincenti di Samuel Chukwueze Continua a leggere>>

Milan, quale mercato con Lopetegui La difesa, il '6' e il '9': tutti i nodi - Non è ancora certo chi siederà sulla panchina del Milan la prossima stagione. La dirigenza fa quadrato attorno a stefano Pioli per concludere al meglio la stagione.

Continua a leggere>>

Addio Milan, Kjaer non è il solo: in tanti con la valigia in mano - Diversi i giocatori pronti a fare le valigie in casa Milan: non solo Kjaer e Giroud, il club rossonero perde alcune pedine importanti ...

Continua a leggere>>

Serie A, ufficiali data e ora della 36° giornata: quando si gioca Milan-Cagliari - La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 36esima giornata di Serie A, la terzultima. Ecco quando si gioca Milan-Cagliari.

Continua a leggere>>