De Rossi | Non meritavamo di vincere - ma abbiamo rimesso bene in piedi il match

(Di lunedì 29 aprile 2024) Daniele De, tecnico della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio 2-2 contro il Napoli. De: «Nondi, ma dovevamo gestire meglio il vantaggio» «Pareggio utile, ma non utilissimo. Peccato perché eravamo in vantaggio, ma il campo ha detto che forse nonla vittoria. Quando arrivi a pochi minuti dalla fine in vantaggio, devi provare a gestire meglio il. Potevamo prendere gol prima dal Napoli, ma poi è arrivato in maniera fortunata.inuna partita che sembrava persa con grande cuore e orgoglio.difesonell’ultimo assalto, con l’intervento di Mancini che ha aiutato Svilar; è questo che contraddistingue ...