Daniele Capezzone | La prima vera sfida del governo è la riforma fiscale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Lontano dai toni e dai suoni della campagna elettorale europea, resta sullo sfondo – come unaoggettiva per tutti, una montagna da scalare – la questione, in una parola le tasse. Viviamo in un paese in cui è sufficiente disporre di un reddito superiore ai 50mila euro annui per vedersi applicata un'aliquota Irpef del 43%: roba da esproprio, da Unione Sovietica. Eppure sembriamo tutti rassegnati a una realtà ineluttabile e immodificabile. E non sto qui a citare ciò che grava sulle imprese, schiacciate da un total tax rate (cioè dal mucchio finale di imposizionee contributiva) letteralmente soverchiante. A mero titolo di esempio, tornando alle persone fisiche, negli Stati Uniti si applica un'aliquota del 37% per un singolo individuo che abbia un reddito tassabile dai 609mila dollari in su (avete letto bene), che ...