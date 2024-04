Daniela Otea - la sfilata alla Terme di Diocleziano unione tra Italia e Romania

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 aprile 2024) In occasione del Natale di Roma del 21 aprile è andato in scena un patto die gemellaggio tra l’e laper celebrare i 2777 anni di Roma. Per lo speciale anniversario si è svolto infatti un doppio evento culturale: il finissage della mostra “Dacia, l’ultima frontiera della romanità“, ospitata al Museo Nazionale Romano, e la presentazione della nuova collezione “Dacica, il tempo che si rinnova” della stilista. Un connubio particolare quello tra moda e archeologia andato in scena nelle prestigiosedi, ispirate all’antica Dacia, che corrispondemoderna. Un evento fortemente voluto dal commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, insieme a Gabriela Dancau, ...