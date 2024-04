Da Pioli out a Nopetegui | se non è un depistaggio - il Milan di Cardinale è in confusione totale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Fuori Stefano. Dentro un allenatore di seconda fascia, spagnolo, con una cultura e filosofia lontanissima dal nostro calcio, senza grandi risultati in carriera (di cui i migliori alle spalle da un po’), e nemmeno giovane. Il nome di Julen Lopetegui per la panchina rossonera, rilanciato nelle ultime ore da tutti i principali esperti di calciomercato, è un’idea talmente assurda da sembrare un. Se non lo è, significa che davvero ildi(?) è in. È forse il primo caso nella storia in cui ancora non è stato annunciato l’esonero dell’allenatore in carica (perchéfino a prova contraria nutre in cuor suo speranze di conferma), e già la piazza è in subbuglio per il suo ipotetico successore. Le indiscrezioni su Lopetegui ...