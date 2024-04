Crea con vivacità | AOC rivoluziona l’esperienza creativa con la Serie Graphic Pro U3

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 aprile 2024) Lo specialista dei display AOC è orgoglioso di annunciare una nuova linea di monitor accuratamente realizzata per le esigenze uniche dei professionistitivi Grazie all’eccezionale accuratezza dei colori, alle funzionalità all’avanguardia e al design elegante e pluripremiato, laAOCPro U3 è destinata are il modo in cui fotografi, visual artist, designer, editor, broadcaster, produttori e professionisti del settore gaming lavorano. La lineaPro U3 presenta tre modelli: due display da 27? (68,6 cm), il Q27U3CV con risoluzione QHD, l’U27U3CV con risoluzione 4K UHD e il più grande U32U3CV da 31,5? (80 cm) con risoluzione 4K UHD.AOCPro U3, massima accuratezza cromatica e calibrazione hardware con Calman Ready La ...