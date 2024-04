Cosa sono Microbiota e microbioma? C’è una differenza importante

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilè la popolazione di microrganismi che colonizza un luogo. Il, invece, è il patrimonio genetico posseduto dal. Nell’uomo, a eccezione di cervello e sistema circolatorio, esistono mille specie microbiche diverse. Negli ultimi anni, però, a catturare l’attenzione di studiose e studiosistate in particolare quelle presenti nel tratto intestinale. Quando si parla di intestino ci riferiamo a un organo chiave per la vita degli esseri umani. Parte finale dell’apparato digerente, esso trasforma il cibo nel carburante che ci sostiene, scindendolo in tutti i macronutrienti essenziali al nostro sostentamento. Compie quest’azione fondamentale proprio grazie all’attività delle popolazioni batteriche che lo abitano. Ovvero, grazie alintestinale. Per capire come ...