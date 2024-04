Corsa Champions - Atalanta-Roma si gioca il 12 maggio Ma il club giallorosso insorge

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – La Lega calcio di Serie A ha reso noti gli anticipi e postici della 36esima giornata di campionato, fissando la sfida tra, probabilmente decisiva per laallaLeague, a domenica 12alle 20,45, contrariamente a quanto richiesto dalche in una lettera aveva auspicato lo slittamento della gara di 24 ore. Trapela disappunto dalla società giallorossa che reputa la decisione un colpo ancora all’integrità del campionato. Inoltre lalamenta il fatto che dalla Lega di A non è pervenuta ancora alcuna risposta sul recupero trae Fiorentina. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...