congresso nazionale Confederale C.N.E.: un'occasione per l'innovazione e la crescita delle imprese italiane - Il Presidente Maria S. Modaffari guiderà l'evento dedicato alle strategie economiche, con la partecipazione di esperti del settore ...

Continua a leggere>>

DJI sotto accusa negli Stati Uniti: i prossimi droni saranno vietati - Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si intensificano nuovamente a causa di una particolare questione che riguarda l'industria tecnologica, in particolare il settore dei droni. Le autorità statunitensi ...

Continua a leggere>>

Victoria Spartz, deputata Usa nata in Ucraina vota contro gli aiuti a Kiev: «Basta assegni in bianco a Zelensky» - Area che all’epoca faceva parte dell’Unione Sovietica. Laureata in Scienze e un con Master in amministrazione aziendale all’Università economica nazionale di Kiev, un giorno, su un treno da Mosca ...

Continua a leggere>>