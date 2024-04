Concorso pubblico Inps 2024 per 7 dirigenti con competenze informatiche

Sabaudia – approvato il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di sei agenti di Polizia locale, a tempo pieno e determinato per il periodo estivo. Per inoltrare la domanda è indispensabile accedere, già da oggi e fino al prossimo 3 maggio, al portale unico di reclutamento (Inpa). La ...

La Corte dei Conti di Bolzano ha appena indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 4 figure professionali, per il team della magistratura contabile di Bolzano, all’interno delle sezioni o presso la Procura. 4 Posti per Magistrati, Avvocati e Procuratori a Bolzano Se hai una laurea in ...

