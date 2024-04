Como vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

Cittadella-Ascoli e Como-Bari sono valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici La vittoria sul campo della Reggiana è stato il segnale definitivo: il Cittadella è tornato e adesso ha rimesso come obiettivo un ... Continua a leggere>>

Cittadella-Pisa e Como-Venezia e sono valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Sette sconfitte di fila per il Cittadella, che nonostante questo, anche in maniera abbastanza clamorosa per il momento si trova ...

Continua a leggere>>