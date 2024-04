Colpaccio Montecatini A Massa tre punti d’oro

(Di lunedì 29 aprile 2024) MASSESE 1 V.2 MASSESE: Paci, Bertonelli (34’ st Berti), Terigi, Zavatto, Brizzi (1’ st Maggiari), Marchini, Andrei, Fortunati (26’ st Bonini), Buffa, Cornacchia, Cherubini (1’ st Lazzini). A disp. Pierucci, Catola, Sidibe, Baracchini, Duthil. All. Del Nero. VALDINIEVOLE: Gega, Fanti, Lucchesi (42’ st Lici), Pratesi (34’ st Liberto), Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Ba, Bibaj (10’ st Coselli), Bacci (26’ Gamberucci). A disp. Bejzaku, Del Carlo, Conti, Giulianelli, Attinasi. All. Pellegrini. Arbitro: Solito di Piombino. Marcatori: 3’ Ba, 35’ st Liberto, 47’ st Buffa. Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Brizzi, Bertonelli, Zavatto. Grande impresa del Valdinievoleche espugna lo stadio degli Oliveti die si mette dietro il Lanciotto nella lotta playout. I ragazzi di ...

massese Sogno playoff. Attenzione al montecatini

montecatini a Massa. C'è Ponte-Lanciotto - Ultima trasferta decisiva per il Valdinievole montecatini e sfida cruciale per la massese nella penultima giornata di Eccellenza. Obiettivi chiari: vincere per garantirsi la salvezza. Destini incrocia

Eccellenza, 180 minuti per le sorti di Ponte e montecatini - Nel penultimo turno del girone A di Eccellenza, i pontigiani potranno chiudere il discorso salvezza. Il montecatini proverà il blitz a Massa "Giovanotti, carta, calamaio e penna", avrebbe sentenziato

