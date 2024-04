Colleghi umiliati con una terapia di pressioni psicologiche per farti crollare Follia che va denunciata - rivelazione choc di una dipendente

C’era un sacco di sangue a via Paladino numero 15, a Milano, quel 13 marzo del 1975. Resterà lì anche oltre i quaranta giorni che separeranno un militante della destra giovanile milanese dalla morte. Sergio Ramelli aveva diciannove anni e la colpa, irredimibile, di essere il fiduciario del Fronte ... Continua a leggere>>

Sono ancora ricercati gli assassini di Jhonny Sulejmanovic, il Ragazzo di 18 anni che è stato ucciso a colpi di pistola il 26 aprile scorso in via Varsavia a Milano.Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'omicidio e il contesto in cui questo è maturato.Continua a leggere

Continua a leggere>>